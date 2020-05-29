شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تؤخر إطلاق iPhone 12 لنوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن محبى أبل هذا العام سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على هاتف أيفون جديد، فوفقًا لتقرير صادر عن بنك Cowen الاستثمارى، ستتأخر سلسلة iPhone 12 الجديدة لمدة شهرين، ووفقًا للتقرير، قد تطلق شركة أبل سلسلة iPhone 12 فى نوفمبر من هذا العام بدلاً من سبتمبر، ويرجع التأخير فى الإطلاق إلى استمرار تفشى كورونا، إذ أدى الوباء المستمر إلى تأخير كلا من الإنتاج الضخم وإطلاق سلسلة iPhone 12 .

ويتوقع التقرير إجمالى إنتاج 35 مليون وحدة فى الربع الثانى من عام 2020 وهو أقل بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضى، وقال التقرير: "نلاحظ أن أحدث جيل من أجهزة iPhone ، بما فى ذلك الجيل الثانى من iPhone SE الذى تم إطلاقه مؤخرًا، من المتوقع أن يشتمل على 77٪ تقريبًا من إجمالى مزيج بنية الربع الثانى على غرار الربع الأول، إذ تبلغ التوقعات الأولية للربع الثالث حوالى 46 مليون وحدة".

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة هذه المرة أربعة طرازات ضمن سلسلة iPhone 12، ويقال أن جميع الأجهزة مزودة بـ 5G وشاشات OLED مع شقوق أصغر، وستقدم الشركة هذا العام هواتف iPhone بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة - 5.4 بوصة و 6.7 بوصة و 6.1 بوصة.

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ومن المتوقع أن تقوم الشركة بدمج شرائح A14 الجديدة فى سلسلة iPhone 12 ، كما يقال أن أجهزة iPhone التى تحتوى على 5.4 بوصة و 6.1 بوصة تحتوى على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، ومن ناحية أخرى يقال أن جهاز iPhone بشاشة 6،7 بوصة يأتى مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن الشركة ستستبدل هذا العام خيار التخزين 64 جيجابايت بإصدار تخزين 128 جيجابايت.