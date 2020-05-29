شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع الهجمات الالكترونية حول العالم 630% من يناير إلى إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الهجمات السيبرانية القائمة على السحابة على الشركات بنسبة 630 فى المئة بين يناير إلى أبريل 2020، وفقًا لشركة الأمن السيبرانى McAfee، إذ يكشف التقرير الذى يحمل عنوان "تقرير اعتماد السحابة والمخاطر - إصدار العمل من المنزل" عن وجود علاقة بين الاستخدام المتزايد للخدمات السحابية وأدوات التعاون مثل Cisco WebEx و Zoom و Microsoft Teams و Slack لزيادة الهجمات الإلكترونية.

ويوضح التقرير إلى أن معظم هذه الهجمات الخارجية تهدف إلى الوصول إلى الحسابات السحابية باستخدام بيانات اعتماد مهمة واستهداف خدمات مثل Microsoft 365 ، حسبما يقول التقرير.

وأوضح التقرير أن بياناته تشمل شركات من جميع الصناعات الرئيسية فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والقطاع العام والتعليم وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والتصنيع والطاقة والمرافق والخدمات القانونية والعقارية وخدمات النقل والأعمال، كما يكشف عن زيادة كبيرة فى استخدام الخدمات السحابية من قبل الشركات بسبب الإغلاق، بالإضافة إلى الوصول من الأجهزة غير المُدارة وزيادة التهديدات السحابية الأصلية.

ووفقاً للتقرير، ارتفع اعتماد الخدمات السحابية من قبل الشركات بنسبة 50 فى المئة، وتشمل هذه المؤسسات بشكل رئيسى صناعات مثل التصنيع والخدمات المالية وقطاعات التعليم التى تعتمد على التطبيقات المحلية القديمة والشبكات والأمن أكثر من غيرها.

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ويول التقرير: "تؤكد هذه الاتجاهات على الحاجة إلى نماذج جديدة لتقديم الأمن فى بيئة العمل الموزعة من المنزل اليوم - وعلى الأرجح المستقبل".

ويضيف التقرير: "تضاعف الوصول إلى السحابة بواسطة الأجهزة الشخصية، مما أضاف طبقة أخرى من المخاطر لمتخصصى الأمن الذين يعملون على إبقاء بياناتهم آمنة فى السحابة".

يشارك التقرير أيضًا بعض النصائح التى يمكن أن تساعد الشركات فى تأمين بنيتها التحتية التقنية، وتشمل هذه أمن الشبكات أثناء التشغيل السحابى الذى يتم تسليمه عبر السحابة وأمن البيانات السحابية الأصلية للحد من التعقيد وزيادة فعالية الأمان والاستجابة.