شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: مستخدمو تويتر يكتبون الكلمات بحروف متكررة لتعديل معانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير كلمة "suuuuure" التي تعنى في الأساس أكيد إلى السخرية، و "duuuuude" قد تكون علامة على الشك، وقد تشير كلمة "yeeessss" إلى الإثارة، و"heellllp" قد تكون علامة على اليأس.

يقول الباحثون أنهم طوروا أدوات جديدة يمكن استخدامها في البحث المستقبلي للكلمات القابلة للمط، ويمكن تطبيق هذه أيضًا لتحسين معالجة اللغة الطبيعية للبرامج ومحركات البحث ومرشحات البريد العشوائي في تويتر.

ويقول الخبراء، إن شعبية وسائل الإعلام الاجتماعية توفر مجموعات بيانات غنية تتيح للعلم الفرصة لدراسة الأنماط اللغوية اليومية للمجتمع.

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وقال كريس دانفورث، الباحث المشارك في الدراسة، الأستاذ في قسم الرياضيات والإحصاء بجامعة فيرمونت: "على الرغم من أن معظم أنشطتنا على الإنترنت لا يتم بثها علنًا، فإن الأشياء التي نختار مشاركتها مهمة وتستحق البحث الدقيق".

وأضاف دانفروث، أنه من خلال الدراسة تبين أن الرغبة على التأكيد على عواطفنا، هي الحافز خلف التأثير المرئي لتمتد الكلمات.

الكلمات الممتدة تظهر بشكل نادر في الكتب ، حيث تميل إلى الظهور كحوار خيالي، مثلما في سلسلة هارى بوتر بتمديد الكلمة "no" في لحظات درامية مختلفة: "Nooooo!".

أكمل دانفورث وزملاؤه المشاركون الدراسة الأكثر شمولًا حتى الآن للكلمات "القابلة للمط'' على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدموا مجموعة بيانات تم اختيارها عشوائيًا لنحو 10% من جميع التغريدات التي تم إنشاؤها بين سبتمبر 2008 وديسمبر 2016، بإجمالي حوالي 100 مليار تغريدة.