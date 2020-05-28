تكنولوجيا: رصد هاتف ZTE AXON 11 SE في قوائم أحد منافذ البيع قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد ZTE مؤتمرها القادم في الأول من يونيو لكشف النقاب عن هاتف AXON 11 SE الجديد، واليوم رصد الهاتف في أحد منافذ البيع، مع تفاصيل مواصفات الهاتف.

نشر Tmall في الصين مواصفات هاتف AXON 11 SE المرتقب، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج MediaTek 800، لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف AXON 11 SE بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية في وحدة بتصميم مربع.

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كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم أحدهم عمق التصوير بينما يأتي الأخر بعدسات macro، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية.

ويدعم هاتف Axon 11 SE بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة MiFavor UI، كما تقدم ZTE الهاتف بألوان الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأبيض، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 280 دولار.

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