توقعات بوصول أولى أجهزة آبل المُزودة بشاشات MiniLED في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الفترة الماضية أن شركة آبل تعمل على مجموعة من الأجهزة المُزودة بشاشات MiniLED، ولكن لم نرى أي منها حتى الآن. في الواقع، أحد المنتجات التي تردد بأنه سيصل مع شاشة MiniLED هو جهاز iPad Pro الذي كان من المفترض أن يتم إطلاقه هذا العام، ولكن تم تأخيره حاليًا. والآن، وفقًا للمحلل Jeff Pu، فيبدو أن أولى أجهزة آبل المُزودة بشاشات MiniLED لن تصل حتى العام 2021.

يتماشى هذا التقرير مع ما جاء في تقرير المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، والذي ذكر سابقًا أن شاشات MiniLED لن تشق طريقها إلى أجهزة آبل حتى العام 2021 على أقرب تقدير. وتشمل المنتجات التي من المتوقع أن تحصل على شاشات MiniLED كل من MacBook Pro 16 و iPad Pro، فضلا عن iMac Pro.

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يذكر التقرير أن هذه المنتجات ستشهد ترقية في الربع الأول من العام المقبل بحيث من المفترض أن نرى طراز جديد من iPad Pro وطراز جديد آخر من MacBook Pro 16 في الربع الثاني، وطراز أحدث من iMac Pro في النصف الثاني من العام. من المثير للإهتمام أن نسمع عن ترقية MacBook Pro 16 في الربع الثاني من العام 2021 لأن هذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان هذا يعني بأننا لن نرى نسخة أحدث من هذا الحاسوب هذا العام.

على أي حال، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تأمل في رؤية شاشات MiniLED تشق طريقها إلى أجهزة آبل، فسوف يتعين عليك الإنتظار حتى العام المقبل.