ZTE تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف ZTE Axon 11 SE، وإليكم مواصفاته

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة ZTE عن الهاتف ZTE Axon 11 5G في شهر مارس الماضي، والآن تستعد الشركة للإعلان عن النسخة الأرخص من هذا الهاتف والتي تحمل إسم ZTE Axon 11 SE في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، وقد أكدت لنا شركة ZTE نفسها ذلك من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هيئة الإتصالات الصينية TENAA تُصادق على الهاتف ZTE Axon 11 SE، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية لهذا الهاتف، فضلا عن تصميمه من الأمام والخلف والجانب، وهو ما أكد لنا بدوره أنه سيضم أربع كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن ثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا الهيئة التنظيمية الصينية أن الهاتف ZTE Axon 11 SE سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh.

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إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة MiFavor UI.