"آبل" تطلق تحديث جديد لهواتفها يفتح أثناء إرتداء الكمامة

أصدرت آبل نسخة محدثة من iOS 13.5، مما يجعل إلغاء قفل iPhone أثناء ارتداء قناع الوجه أسهل. وهذا تحديث مهم، وخاصة بالنسبة لعاملي الصحة في الخطوط الأمامية الذين يقضون معظم وقتهم وهم يرتدون أقنعة الوجه.

إذا كنت تستخدم جهاز iPhone مزوداً بـ Face ID، فإن التحديث يتجاوز ميزة Face ID من أجل تسريع عملية إلغاء القفل.

بالتأكيد، ستظل بحاجة إلى إدخال رمز المرور لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك، ولكن على الأقل سينخفض وقت فتح الهاتف. يمكنك تثبيت iOS 13.5 عن طريق فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى عام> تحديث البرنامج.

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بالإضافة إلى ذلك، أضافت Apple أيضاً ميزة COVID Exposure Notification في iOS 13.5، وهو برنامج سيستخدم تقنية Bluetooth للسماح لسلطات الصحة العامة ببناء تطبيقات لتنبيه الأشخاص الذين كانوا على مقربة من شخص مصاب بفيروس كورونا.

وتشارك كل من Apple و Google في برنامج تتبع جهات الاتصال بفيروس كورونا. يمكنك العثور على هذه الميزة في الإعدادات> الخصوصية> الصحة> COVID-19 Exposure Logging.

أخيراً وليس آخراً، يعمل iOS 13.5 أيضاً على إصلاح ميزة Group FaceTime المزعجة وتحسينات أخرى، بحسب ما ورد في إنديان إكسبرس الإلكتروني.