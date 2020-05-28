شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ إعادة فتح المكاتب وتستهدف الوصول إلى 30٪ من القوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet أنها ستعيد فتح المباني في المزيد من المدن بنسبة 10٪ تقريبًا من سعتها اعتبارًا من 6 يوليو، على أن تواصل توسعة نطاقها إلى 30٪ بحلول سبتمبر، إذا سمحت الظروف بذلك، حيث سمحت جوجل وفيس بوك لموظفيهم بالعمل من المنزل في أوائل مارس بعد القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لاحتواء الفيروس التاجي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقاتل جوجل إنها ستمنح لكل موظف بدلًا قدره 1000 دولار، أو ما يعادله من قيمة في بلدهم، لتغطية المعدات اللازمة وأثاث المكاتب، حيث تتوقع أن يعمل معظمهم إلى حد كبير من المنزل خلال الفترة المتبقية من العام.

وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي، في منشور على مدونة، إن هناك عددًا محدودًا من الموظفين الذين يحتاجون إلى أدوارهم في المكتب هذا العام، وأنهم سيعودون على أساس محدود بالتناوب.

يذكر أنه مطلع الشهر الجاري كشف بيتشاى أن الشركة ستقوم ببطء بإعادة فتح مكاتبها فى يونيو، إذ شرح بيتشاى خطة الشركة لإعادة فتح مكاتبها فى رسالة بريد إلكترونى حصلت عليه شبكة CNBC، كما تحدث عن ارهاق الموظفين، وعدد الموظفين الذين سيعودون إلى المكاتب أولاً وأكثر، وفيما يلى خطة الشركة، كما عرضها موقع "تايمز أوف إينديا".

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وفى حديثه عن عودة الموظفين إلى المكاتب، كتب بيتشاى: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل ذلك، وسيكون منحدرنا إلى المكتب بطيئًا ومدروسًا ومتزايدًا، ولن يكون هناك نهج واحد يناسب الجميع، وستختلف الإرشادات المحددة من موقع إلى آخر"، وكشف بيتشاى أن الشركة فى الوقت الحاضر لديها أقل من 5 ٪ من الموظفين العاملين فى المكاتب، وشكر الموظفين فى المكاتب ومراكز البيانات الذين لا يزالون بحاجة إلى القدوم.

وفقًا للمذكرة، سيكون الموظفون الذين سيعودوا أولاً إلى المكاتب هم الذين تتطلب وظيفتهم العمل من القمر، ويشمل هؤلاء أولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى معدات خاصة.