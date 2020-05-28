تكنولوجيا: صور حية تكشف عن تصميم هاتف vivo X50 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر vivo القادم في الأول من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتفي vivo X50 وvivo X50 Pro، واليوم تقدم تسريبات مصورة حية نظرة واضحة على تصميم vivo X50 Pro، كما كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات vivo X50.

تكشف الصور الحية لهاتف vivo X50 Pro عن التصميم الغير تقليدي لوحدة الكاميرة الخلفية في الهاتف، كما تؤكد الصور الحية على تصميم منحني في جانبي شاشة هاتف X50 Pro.

ولقد إستعرضت vivo تصميم الكاميرة الرئيسية في هاتف vivo X50 Pro التي تتميز بتصميم داخلي يدعم المستخدم بكفاءة في تثبيت الكاميرة ومحاكاة عصا التثبيت أو الرافعة الإحترافية، حيث يتميز الهاتف بآداة تثبيت “micro-cloud”.

Advertisements

من جانب أخر كشفت تسريبات نشرت عبر Digital Chat Station عن مواصفات الإصدار الرئيسي vivo X50، حيث يضم شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث في الشاشة 90Hz، كما يتميز أيضاً بتصميم منحني في جانبي الشاشة.

ويضم vivo X50 مستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر سامسونج S5K3L6 بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر OmniVision OV08A10 بدقة 8 ميجا بيكسل الذي صمم لعدسات telephoto لتكبير حتى 2 إلى 3 مرات، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر سامسونج GD1 بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم هاتف vivo X50 رقاقة معالج Snapdragon 765G مع بطارية بقدرة 4315 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال أيام.

المصدر

اعلان





