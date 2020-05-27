كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الخميس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما يسود طقس لطيف بالسواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وقالت الأرصاد في بيان، إنه يسود شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، شديد الحرارة فى جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتابعت: "ليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة".
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس:
القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17
سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20
قنا العظمى 38 درجة والصغرى 21
أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25
كانت هذه تفاصيل خبر نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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