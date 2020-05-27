شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. ناسا تستعد لإطلاق تاريخى لرواد الفضاء من الأراضى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من المخاوف من أن سوء الأحوال الجوية قد يفسد الخطط في اللحظة الأخيرة حيث تحوم سحابة كثيفة فوق كيب كانافيرال من صباح الثلاثاء، إلا أن الوكالة استمرت مع شركة الفضاء في التحضير للحظات الأخيرة قبل إطلاق اليوم الساعة 10:33.

ويقف حاليا صاروخ فالكون 9 الذى يعلوه كبسولة كرو دراجون على اللوح استعداد للإطلاق، وستكون المهمة هي أول عملية إطلاق مأهولة من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات، حيث ينطلق رواد الفضاء بوب بهنكن ودوغ هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية.

اجتازت المهمة مراجعتها الرئيسية النهائية يوم الاثنين، وحصلت الفرق المعنية على الأذن للمضي قدمًا في الإطلاق.

وقالت كاثي لودرز، مديرة برنامج الطاقم التجاري لوكالة ناسا: "جميع الفرق جاهزة، ونحن مستمرون في التقدم نحو مهمتنا".

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وأضافت لودرز، "أنا فخور جدا بالفريق، نحن مستمرون في توخي الحذر والتأكد من أننا نقوم بذلك بشكل صحيح ".لا يزال رائدا الفضاء في الحجر الصحي، وهو جزء روتيني من الاستعدادات المسبقة لرواد الفضاء الذين يسافرون إلى الفضاء.

قال نورم نايت، نائب مدير عمليات الطيران بمركز ناسا جونسون للفضاء: "لقد كانت مراجعة جيدة حقًا، ومن منظور الطاقم، كنا سعداء جدًا بالمناقشات التي جرت حول مدى دقة المراجعة"، مضيفا "نحن على استعداد بالتأكيد للمضي قدما".

كما بدأت المنافذ الإخبارية في المطالبة بمواقعها حول منصة الإطلاق وتقوم بإعداد معداتها لتغطية الحدث، وسينطلق صاروخ فالكون 9 من منصة الإطلاق 39A وسيدفع الكبسولة بسرعة 17000 ميل في الساعة أثناء انتقاله إلى مدار الأرض باتجاه محطة الفضاء الدولية.

كما أنه بمجرد دخوله إلى المدار، سيتحقق الطاقم والتحكم في مهمة SpaceX من أداء المركبة من خلال اختبار نظام التحكم البيئي والشاشات ومناورات الدفع وغيرها من التقنيات.