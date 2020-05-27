تكنولوجيا: الفيس بوك تطلق تطبيق Catchup الجديد للمكالمات الصوتية فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك اليوم عن إطلاق تطبيق المكالمات الصوتية الجديد Catchup، الذي طور عبر فريق NPE في الفيس بوك.

يأتي تطبيق المكالمات الصوتية Catchup بميزة جديدة تؤكد على وجود الطرف الثاني قبل إجراء المكالمة الصوتية، كما يدعم التطبيق إجراء مكالمات صوتية بين شخصين أو بين مجموعة، على أن تضم المكالمات الصوتية الجماعية حتى 8 أشخاص.

أيضاً يمكن لمستخدمي تطبيق Catchup إنشاء مجموعة المكالمات الصوتية وبدء المكالمة عبر النقر السريع في التطبيق، كما يمكن إضافة جهات الإتصال من تطبيق الهاتف مباشرة كبديل لجهات الإتصال في الفيس بوك، لذا سيتاح للمستخدمين الإتصال بأي شخص حتى في حالة عدم وجود حساب في الفيس بوك لدى الطرف الأخر.

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أيضاً ستتيح الميزة التي تؤكد على وجود المستخدم إجراء المكالمات الصوتية في الوقت الأنسب دون إزعاج الطرف الأخر، حيث ستظهر العلامة التي تؤكد على وجود المستخدم في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

يذكر أن الفيس بوك تطلق Catchup في سوق الولايات المتحدة في البداية للتجربة، على أن يتوفر على منصة iOS والأندوريد، كما ينطلق التطبيق لاحقاً لمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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