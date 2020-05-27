تكنولوجيا: تحديث MacOS Catalina الأخير يدعم أجهزة MacBook بعمر أطول للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل خلال الفترة الأخيرة تحديث macOS Catalina 10.15.5 الذي تستهدف من خلاله دعم أجهزة MacBook بعمر أطول للبطارية.

تحاول شركة ابل إضافة تحسينات لعمر البطارية في أجهزة MacBook من خلال تحديث برمجيات الأجهزة كما في هواتف الأيفون، وفي تحديث macOS Catalina الأخير قدمت شركة ابل مميزات تدعم تحسين إستخدام طاقة البطارية لدعم البطارية بعمر أطول.

وتتوفر ميزة دعم البطارية الجديدة في تحديث macOS Catalina 10.15.5 من خلال “Energy Saver”، كما يمكن إيقاف تشغيل الميزة للحصول على طاقة البطارية بشكل كامل في بعض المهام، إلا أنها من المميزات التي ستدعم المستخدم في الحصول على عمر أطول البطارية دون الحاجة لإستبدال البطارية في وقت أقرب.

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ويمكن لهذه الميزة أن تدعم مستخدمي Pro Display XDR من المحترفين، حيث يمكن للأدوات الجديدة أن تدعم ضبط دقيق في الشاشة، مع ضبط الإضاءه والحصول على صور بدقة أعلى.

أيضاً يجلب تحديث macOS Catalina 10.15.5 بعض التغييرات التي تشمل إيقاف مجموعة FaceTime بشكل تلقائي، كما تحصل بعض أجهزة MacBook على آداء أفضل وأسرع في المهام المكثفة ومكالمات الفيديو.

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