شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت تقود سوق منصات انترنت الأشياء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research مؤخرًا تحليلها المتعمق على منصات "إنترنت الأشياء" IOT الرائدة، ووفقًا للتقرير، تقود Microsoft Azure IoT السوق بمزيد من الاكتمال وقابلية أكبر للتشغيل المتبادل، وبحسب الأرقام تقود منصة Microsoft Azure IoT التقييم العام في 26 من أصل 35 إمكانيات عبر Edge IoT و Cloud IoT وفئات أداء النظام الأساسي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيعد Microsoft Azure IoT هو النظام الأساسي الوحيد من النهاية إلى النهاية الذي نجح في بناء قدرات Edge IoT ويوفر قدرًا أكبر من التشغيل البيني مع لاعبي سلسلة القيمة الآخرين، فيما جاءت منصة Amazon AWS في المركز الثاني ، يليه Huawei في المركز الثالث، وقد كانت أمازون رائدة في 10 قدرات من أصل 35 في تقييم Counterpoint.

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على جانب أخر تعتزم المؤسسة الصينية للعلم الجوى والفضائى أن تنشئ بحلول عام 2023 شبكة من الأقمار الصناعية من شأنها التأثير على تطور إنترنت الأشياء، وأفادت صحيفة China Daily الصينية أمس الأربعاء بأن الصين تنوى أن تطلق 80 قمرا صناعيا من هذا النوع إلى ارتفاع 560 كيلومترا فوق سطح الأرض لتضمن إرسال المعلومات فائقة الدقة ضمن نطاق ضيق للترددات.

وقال باحث فى مؤسسة العلم الفضائى الصينية إن البنية الفضائية الحالية للاتصالات التى تغطى الأرض صارت غير كافية آخذا بعين الاعتبار التطور الهائل لإنترنت الأشياء الذى شهده العالم فى الآونة الأخيرة، حسب روسيا اليوم.

وأوضح أن الأقمار الصناعية تغطى حاليا 20% من مساحة اليابسة وحوالى 50% من البحار والمحيطات، ما يعد أمرا غير كاف لتحقيق المشاريع المستقبلية واسعة النطاق.