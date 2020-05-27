شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل أكثر من 5 ملايين مراجعة لـ TikTok من متجرها لتحسين تصنيف التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الأسابيع القليلة الماضية قاسية بعض الشيء على TikTok ، إذ انخفض تصنيف التطبيق على متجر بلاى ستور، من أكثر من 4 نجوم إلى نجمتين ثم انخفض أيضًا إلى 1.2 نجمة، بعد أن وصلت تصنيفات TikTok لأدنى مستوى لها على الإطلاق حتى بدأت مؤخرًا فى الانتعاش تدريجيا.

ووصل ترتيب التطبيق إلى 1.5 نجمة مع 22 مليون مراجعة للمستخدم، وقد يكون هذا نتيجة إزالة جوجل لمراجعات المستخدمين حتى يتمكن التطبيق من الحصول على بعض التوازن.

وقال "نوبرت إليكس"مستخدم تويتر الموثق فى تغريدة: "على ما يبدو، حذفت جوجل أكثر من مليون مراجعة TikTok بين عشية وضحاها، ولهذا السبب ارتفع التصنيف من 1.2 إلى 1.6 نجمة."

وتضمنت تغريدته لقطة شاشة يظهر بها متجر بلاى ستور مع 28 مليون مراجعة وتقييم 1.2 نجمة، وتظهر لقطة شاشة أخرى 27 مليون رأى بـ 1.6 نجمة.

حتى اليوم، يعرض Playstore 22 مليون مراجعة لـ TikTok ولديه 1.5 نجمة، وهذا يعنى أنه منذ الأسبوع الماضى، أزالت جوجل حوالى خمسة ملايين مراجعة للمستخدم.

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ومع ذلك، لم تذكر جوجل سبب إزالة هذه المراجعات ولكنها عملت بالتأكيد على تحسين ترتيب التطبيق.

فى الأسبوع الماضى، عندما كانت تصنيفات TikTok عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، كتب إليكس: "الهند على وشك تدمير شيئين فيروسيين: - Coronavirus و TikTok"

تراجعت تقييمات TikTok إلى حد كبير الأسبوع الماضى بسبب غضب المستخدمين الهنود على شخص يدعى Faizal Siddiqui ، وهو مستخدم TikTok الذى مجد هجوم رش الحمض عبر ملفه الشخصى على TikTok، وأثار الفيديو انتقادات شديدة وتم حظر المستخدم لاحقا من المنصة وإزالة مقاطع الفيديو.

بينما كان السبب الآخر كان المشجعين الغاضبين لنجم يوتيوب الهندى Carry Minati، الذين غمروا PlayStore بمراجعات نجمة واحدة، إذ نشلا Carry Minati مقطع فيديو بعنوان YouTube Vs TikTok ، وهو جزء من الخلاف المستمر بين مستخدمى YouTube و TikTok، وانتشر مقطع الفيديو التابع له على نطاق واسع وتم إزالته لانتهاكه بنود خدمة YouTube، حدث هذا لأن العديد من مستخدمى TikTok أبلغوا عن الفيديو قائلين إنه كان يسيء إلى طبيعته.