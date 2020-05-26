الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y70s 5G مع المعالج Exynos 880، ويُكلف إبتداءً من 280$

فاطمة أيت طالب - دبي - المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة يصبح أكثر ضراوة، فكل يوم نشهد وصول المزيد من هواتف 5G بأسعار معقولة للغاية. أحدث هاتف 5G يتم الكشف عنه اليوم هو الهاتف Vivo Y70s 5G الذي تم تسعيره بسعر يبدأ من 280 دولار أمريكي.

الهاتف Vivo Y70s 5G الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 880 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Vivo Y70s 5G الجديد كذلك بعدة كاميرات تشمل كاميرا واحدة في الأمام بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FunTouchOS 10.

سيتم عرض الهاتف Vivo Y70s 5G للبيع إبتداءً من 1 يونيو بسعر يبدأ من 280 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، في حين يصل إلى 308 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB مع العلم بأن هذا الهاتف سيُعرض للبيع بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض.