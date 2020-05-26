تكنولوجيا: سوني تعلن عن كاميرة ZV-1 لدعم مدوني الفيديو بسعر 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني رسمياً اليوم عن كاميرة ZV-1 التي تستهدف مدوني الفيديو، والتي تتميز بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بحجم 1 إنش، وتنطلق بسعر 799 دولار.

تجمع كاميرة ZV-1 الجديدة من سوني بين مميزات كلاً من كاميرتي RX100 V وRX100 VII، حيث يأتي الإصدار الجديد بمستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بحجم 1 إنش لدعم المستخدم بخلفيات ضبابية أكثر كفاءة، كما تدعم الكاميرة بعد بؤري 24-70مم، مع فتحة عدسات f/1.8-2.8.

أيضاً تدعم كاميرة ZV-1 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية مع قراءة كاملة للبيكسل، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، كما تأتي كاميرة ZV-1 بشاشة قابلة للطي لدعم مدوني الفيديو بتجربة أفضل في تسجيل الفيديو، حيث تتميز الشاشة بدعم التحكم في التركيز عن طريق لمس الشاشة لتحديد موقع التركيز بكفاءة أعلى.

من جانب أخر لا تأتي كاميرة ZV-1 بعدسات إلكترونية، كما يأتي زر التسجيل بتصميم بارز في أعلى هيكل الكاميرة كبديل للجزء الخلفي، أيضاً تتميز الكاميرة بقبضة صغيرة الحجم مقارنة بكاميرة RX100.

وتدعم كاميرة ZV-1 ميزة التركيز التلقائي السريع في الوقت الفعلي لتسجيل الفيديو في نمط تصوير movie، وهي من المميزات التي قدمت من سوني في كاميرات A7R IV و A6600 بدون مرآة داخلية.

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أيضاً يمكن للكاميرة أن تدعم تصوير مستمر بسرعة 20 إطار لكل ثانية مع دعم ميزة التركيز التلقائي وأيضاً تمكين ميزة التعرض التلقائي، كما تدعم الكاميرة تحول التركيز التلقائي من وجه المستخدم إلى أي كائن في المقدمة عند تدوير ZV-1 ليدعم عرض أفضل على YouTube vlog.

كما تتضمن كاميرة ZV-1 ميزة إلغاء التركيز على موقع محدد لفتح المشهد في نطاق أوسع، أيضاً تدعم الكاميرة التركيز بعمق أكبر في الإضاءة الساطعة، ويمكن لكاميرة ZV-1 أن تتكيف مع ظروف الإضاءة المتغيرة أثناء سير المستخدم على سبيل المثال، حيث تعمل على ضبط التعرض التلقائي مع تركيز أكبر على الوجه.

كاميرة ZV-1 تضم 3 من الميكروفونات مدمجة، تتميز بجودة أعلى في الصوتيات مقارنة بكاميرات DSLR والكاميرات بدون مرآة داخلية، أيضاً يدعم الميكروفونات غطاء لحجب تأثير الرياح، مع إعدادات في الكاميرة لخفض الضوضاء، كما تحتوي الكاميرة على مدخل 3.5مم للسماعات، مع مدخل HDMI.

ومن المقرر أن تنطلق كاميرة ZV-1 بسعر 799 دولار أو سعر 749 دولار لطلبات الحجز قبل يوم 28 من يونيو، على أن تنطلق للبيع في الأسواق بدءاً من 11 من يونيو.

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