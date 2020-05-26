تكنولوجيا: Realme تُعلن رسمياً عن هاتف X50 Pro Player مع نظام تبريد فائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً في حدث بث على شبكة الإنترنت عن هاتف X50 Pro Player الذي ينطلق بمميزات إضافية عن الإصدار الرئيسي Realme X50 Pro، مع سعر يبدأ من 380 دولار.

لا يزال الهاتف يضم العديد من المواصفات الرئيسية المثيرة للإعجاب مثل: معالج Snapdragon 865 مع اتصال 5G وشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش ومعدل تحديث 90 هرتز وذاكرة عشوائية LPDDR5 و سعة تخزينUFS 3.0.

والجديد بالهاتف هو أنه يأتي الآن مع تقنية HyperBoost 3.0 التي تخصص الذاكرة ومجموعة الشرائح وطاقة البطارية لتحسين تجربة الألعاب، وهذا يعني عدم وجود إشعارات زائدة عن الحاجة أو تطبيقات تعمل في الخلفية أثناء إيقاف تشغيل خدمات الموقع.

وقام Xu Qi Chase كبير مسؤولي التسويق بشركة Oppo، بالكشف عن أن البطارية ستبقى كما هي وستظل قدرات الشحن السريع 65W. فسيتم شحن البطارية التي تبلغ سعتها 4200 mAh بالكامل من 0٪ إلى 100٪ في 35 دقيقة، في حين يمكن تشغيل الهاتف وتوفير ساعة من المكالمات بعد ثلاث دقائق فقط من الشحن.

وستنقل تقنية HyperBoost 3.0 أيضًا بين Wi-Fi إلى LTE أو 5G بدون أي تأخير، وهذا حتى لا يكون هناك أي انخفاض في أداء الألعاب عبر الإنترنت.

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وعلاوةً على ذلك، كشفت الشركة عن إمكانيات تبريد X50 Pro Player، إذ سيحتوي الهاتف على صفائح جرافيت بين البطارية واللوحة الخلفية للمساعدة في تبديد الحرارة وتوفير ألعاب مثالية.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعرmacro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في المستشعر الرئيسي ودقة 2 ميجا بيكسل في مستشعر العمق الثانوي.

سيتوفر الهاتف باللون الفضي والأسود، وسيكون متاح في 1 يونيو بسعر 380 دولار لإصدار 6/128 جيجابايت أو 420 دولار لإصدار 8/128 جيجابايت أو 460 دولار لإصدار 12/128 جيجابايت.

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