طرازات AirPods المُستقبلية قد تستخدم مستشعرات الضوء المحيط لمراقبة صحة المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تتطلع شركة آبل لإضافة مستشعرات الإضاءة المحيطة في الطرازات المستقبلية من سماعات AirPods لمراقبة البيانات مثل مستوى الأوكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب.

أشار موقع DigiTimes إلى أن شركة آبل قد كلفت ASE Technology بتصنيع مستشعرات الإضاءة المحيطة، ويفترض أن يعمل هذا المستشعر على مراقبة عدد الخطوات وحركة الرأس وتفسير معدل ضربات القلب. ويُمكن أن تستعمل طرازات AirPods المستقبلية مستشعرات الإضاءة المحيطة لمراقبة صحة مرتديها علمًا أننا رأينا تقنية مشابهة مثل مستشعر ضربات القلب في Galaxy S9، والذي يُسلط الضوء عبر بشرتك ثم يقيس الإختلافات في الضوء والتي تعكس ضربات القلب.

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ومع ذلك، من غير المرجح إستخدام مثل هذه المستشعرات في AirPods بشكلها الحالي وحجمها وموقعها في الأذن. في الواقع، هذه المستشعرات ستكون ملائمة لسماعات لاسلكية أكبر حجمًا مثل Powerbeats Pro. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تستخدم شركة آبل مستشعرات الإضاءة المحيطة لمراقبة مستويات الأوكسجين في الدم لقياس لياقة الشخص، ولكن يُمكن أيضًا إستخدام البيانات للكشف عن الحالات الصحية الأخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم.

تعمل شركة آبل بالفعل على إكتشاف حالات القلب والوقاية منها بإستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG في الساعة الذكية Apple Watch Series 5، وقد تردد أنها تختبر ميزات أخرى مُتعلقة باللياقة البدنية من أجل طرازات AirPods المستقبلية.