مايكروسوفت تُسجل براءة إختراع لسماعات للرأس تضم مستشعر بصمات الأصابع

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، بدأنا نرى المزيد من سماعات الرأس تتبنى إيماءات التحكم التي تستند على اللمس حيث يقوم المستخدمين بالسحب فوق إحدى السماعتين للتحكم بالصوت وتغيير الأغاني، وفي بعض الحالات تفعيل تقنية إلغاء الضوضاء. ومع ذلك، يبدو أن شركة مايكروسوفت تتطلع للقيام بأكثر من ذلك من خلال تضمين مستشعر البصمة في السماعات.
لا شك أنك تتساءل لماذا سترغب مايكروسوفت في تضمين هذا المستشعر في سماعات الرأس الخاصة بها؟ حسنًا، يبدو أن مايكروسوفت تتصور كيف يمكن أن تعمل سماعات الرأس هذه كوحدة تحكم في الحاسوب الشخصي. على سبيل المثال، يمكنك ربط هذه السماعات مع الحاسوب ويمكنك بعد ذلك إستخدام مستشعر البصمة لتسجيل الدخول إلى حساباتك عن طريق التحقق من هويتك من خلال وضع إصبعك فوق مستشعر البصمة في السماعات.
يمكن إستخدامه أيضًا للمساعدة في الحفاظ على خصوصية الصوت، حيث يمكنك حماية أشياء مثل المكالمات الصوتية والأغاني والتدوينات الصوتية وما إلى ذلك. بطريقة ما، هذا يُعتبر التطور الطبيعي للأحداث، لأنه بإستخدام Surface Headphones، قامت مايكروسوفت بإضافة تكامل الأوفيس، لذا فمن الطبيعي أن نتوقع وصول ميزات أخرى مع الطرازات المستقبلية من سماعات Surface Headphones.
بالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر من شأنه أن يوفر المال على شركة مايكروسوفت وغيرها من الشركات المصنعة الأخرى للحواسيب من خلال إلغاء الحاجة إلى تضمين مستشعرات بصمات الأصابع في الحواسيب المحمولة أو الحواسيب المكتبية الخاصة بها، وبالتالي منح المستخدمين المزيد من الخيارات. ومع ذلك، هذه ليست سوى براءة إختراع، لذلك من الصعب أن نقول ما إذا كانت مايكروسوفت تخطط لتحويلها إلى واقع، لذلك لا تتحمس كثيرًا حاليًا.
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