شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا و SpaceX يؤكدان موعد إطلاق أول رحلة أمريكية للفضاء منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ناسا و SpaceX أقرب من أى وقت مضى إلى اللحظة التى كانا يستعدان لها منذ بداية برنامج الطاقم التجارى فى عام 2010، فمن المقرر الآن أن تطير المركبة الفضائية فالكون 9 وفيروس كرو دراجون برواد فضاء ناسا دوج هيرلى وبوب بهنكن على متنها، إلى محطة الفضاء الدولية، وأعلنت كل من الوكالة و SpaceX اليوم أنهما اجتازا رسميًا المراجعة النهائية، مما يعنى أن كل شيء أصبح الآن "جاهزًا" للإطلاق.

وفقًا لمديرة برنامج الطاقم التجارى فى وكالة ناسا، كاثى لودرز، خلال مؤتمر صحفى أمس الاثنين: "سار كل شيء على ما يرام مع جميع فحوصات ما قبل الإطلاق حتى الآن، بما فى ذلك إطلاق اختبار ثابت كامل لمحركات فالكون 9، وتجربة اللباس والإطلاق التحضير بما فى ذلك ربط هيرلى و بهنكن فى الصاروخ".

العقبة الرئيسية الوحيدة المتبقية لـ SpaceX و NASA الآن هى الطقس، الذى ينظر حاليًا إلى حوالى 40 ٪ فقط مناسب لمحاولة الإطلاق فى الموعد المحدد ليوم الأربعاء، 27 مايو الساعة 4:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على الرغم من أن المسؤولين فى المؤتمر الصحفى اليوم أشاروا إلى أنه تتجه فى الواقع صعودا اعتبارا من اليوم.

وستولى شركة SpaceX و NASA اهتمامًا كبيرًا للطقس من الآن وحتى الأربعاء، وبما أن هذه مهمة حساسة للغاية مع وجود رواد فضاء فعليين على متن المركبة الفضائية، ومع ذلك لديهم فرصة احتياطية فى 30 مايو فى حال احتاجوا إلى الاستفادة من ذلك، بالإضافة إلى نافذة أخرى فى 31 مايو.

Advertisements

أشار هانز كونيجسمان، نائب رئيس ضمان المهمة فى شركة SpaceX ، إلى أنه لم يكن هناك "معارضين" أثناء إطلاق الرحلة الثابت يوم الجمعة، وعلق أيضًا على أن رؤية رواد الفضاء الفعليين يتسلقون على متن "كرو دراجون" أثناء التدريب الجاف على الثياب قد أدى بالفعل إلى الجدية وفهم أهمية هذه اللحظة.

وستكون هذه الرحلة هى أول رحلة فضائية بشرية على الإطلاق لـ SpaceX ، والمرة الأولى التى يطلق بها رواد الفضاء من الأراضى الأمريكية منذ نهاية برنامج مكوك الفضاء فى عام 2011.