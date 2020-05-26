تكنولوجيا: HTC تستعد لإطلاق هاتف 5G في شهر يوليو القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط شركة HTC القادمة لإطلاق هاتف 5G في سوق تايوان خلال شهر يوليو، كما كشفت تسريبات مصورة مؤخراً عن التصميم المتوقع لهذا الإصدار.

رصد في تسريبات مصورة مؤخراً مخطط لأحد هواتف HTC Desire المرتقبة، حيث جاء الهاتف بتصميم يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

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وفي تقرير جديد نشر عبر ePrice TW كشف عن خطط HTC لإطلاق هاتف 5G خلال الفترة القادمة، إلا أن التقرير لم يوضح ما إذا كان الهاتف من الفئة المميزة أو الفئة المتوسطة.

كما أكد التقرير على أن هاتف 5G المرتقب لن يكون Desire 20 Pro الذي شغل بعض التسريبات خلال شهر أبريل الماضي، حيث أشار تقرير سابق إلى أن هاتف Desire 20 Pro يأتي في الفئة المتوسطة مع رقاقة معالج Snapdragon 660 أو 665، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً يعد أحد هواتف 4G، لذا نترقب إصدارات HTC القادمة خلال شهر يوليو المقبل.

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