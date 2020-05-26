'آبل' تراقب صحة مستخدميها!

ابتكرت شركة "أبل" الأمريكية مستشعرات "ضوئية" جديدة من نوعها ستضيفها إلى السماعات الشهيرة "آير بودز".
وستهتم تلك المستشعرات الضوئية في سماعات "آير بودز" برصد مستوى الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب.
تعمل كذلك على رصد عدد الخطوات التي يسيرها المستخدم، وحركة رأسه، لتفسير معدل ضربات القلب.
ولكن نقل أبل تلك المستشعرات إلى الأذن، هو التطور الكبير، لأنه سيعتمد على رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذي قبل.
وقد يرتبط عمل تلك السماعات والمستشعرات الضوئية مع ساعة أبل الذكية المرتقبة "أبل ووتش الجيل الخامس" والتي تنوي دعمها لميزات تتبع اللياقة البدنية واكتشاف حالات الإصابة بأمراض القلب والوقاية منها.
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