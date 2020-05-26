'آبل' تراقب صحة مستخدميها!

تعمل كذلك على رصد عدد الخطوات التي يسيرها المستخدم، وحركة رأسه، لتفسير معدل ضربات القلب.

وستهتم تلك المستشعرات الضوئية في سماعات "آير بودز" برصد مستوى الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب.

وستعمل تلك المستشعرات الضوئية الجديدة، وفقا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص على مراقبة البيانات الصحية للمستخدمين.

وقدمت "سامسونغ" تقنية متشابهة مع ذلك بأحد هواتفها، الذي اعتمد على مستشعرات ضوئية، بحيث يسلط الضوء على بشرتك ليرصد معدل ضربات القلب.

ولكن نقل أبل تلك المستشعرات إلى الأذن، هو التطور الكبير، لأنه سيعتمد على رصد قراءات صحية أكثر دقة من ذي قبل.