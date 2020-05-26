شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تستخدم ميزة Marketplace على فيس بوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيس بوك منذ فترة ميزة Marketplace، والتى تتيح لك بيع المنتجات المختلفة وعرضها للبيع مجانًا فى الإعلانات التى ستكون مرئية للأشخاص الذين يعيشون فى منطقتك، وإذا كنت تبيع ما يبحثون عنه، فيمكنك تحقيق بعض الربح.

ووفقا لموقع "بيونس إنسايدر" البريطانى، يعد إدراج عنصر فى Marketplace عملية سريعة ومباشرة - إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية القيام بذلك ، باستخدام أى متصفح إنترنت على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

1. قم بتسجيل الدخول إلى فيس بوك على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصى، وبعد الدخول إلى صفحتك الرئيسية، ابحث عن خيار "Marketplace" فى القائمة على الجانب الأيسر من الشاشة واضغط عليه، كما يمكنك بدلاً من ذلك الوصول إلى Marketplace مباشرةً من خلال الانتقال إلى https://www.فيس بوك.com/marketplace.

2. وبعد الوصول إلى Marketplace، اضغط على الزر الأزرق "+ بيع شيء ما" على الجانب الأيمن من الشاشة أعلى مربع الموقع مباشرةً، وسيؤدى الضغط فوق هذا الزر إلى تشغيل نافذة منبثقة تسمح لك بالضغط فوق ما تحاول بيعه: عنصر أو مركبة أو منزل للبيع أو الإيجار، لذا اختر نوع المنتج الذى تحاول بيعه.

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3. اضغط فوق المربع الأزرق فوق الكلمات "عنصر للبيع"، ومن هناك، سيتم نقلك إلى شاشة حيث يمكنك عرض ما تبيعه، والسعر الذى تطلبه، والفئة التى ينتمى إليها العنصر، وأى معلومات أخرى ذات صلة يجب أن يعرفها المشترون المحتملون.

لاحظ أنك ستحتاج أيضًا إلى تحميل صورة واحدة على الأقل لسلعتك حتى تتمكن من إدراجها للبيع، واملأ المعلومات المطلوبة حول المنتج الذى تحاول بيعه.

4. بمجرد إدخال جميع التفاصيل ذات الصلة بالعنصر، اضغط فوق "التالي" فى الزاوية اليمنى السفلية من النافذة المنبثقة، وسيُطلب منك تأكيد المجموعات التى تريد نشر العنصر الخاص بك فيها.

5. عند تحديد المجموعات الإضافية، إن وجدت، التى ترغب فى بيع سلعتك بها ، اضغط فوق "نشر" وسيتم طرح سلعتك للبيع، وسيتمكن مستخدمو فيس بوك من الاتصال بك إذا كانوا مهتمين بالشراء.