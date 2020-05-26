شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويكيبيديا تخلى مسؤوليتها عن المعلومات الطبية المنشورة علي موقعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شبكة ويكيبيديا، أن المعلومات الطبية المقدمة من خلالها ذات طابع عام، ولا يمكن أن تكون بديلا عن المشورة الطبية سواء كان الأطباء أو الممرضين، كما أنه لا يوجد ضمان بأن المحتوى دقيق أو تم التحقق منه.

وكتبت ويكيبيديا العربية، عبر حسابها بموقع تويتر:" ويكيبيديا ليست طبيبًا. المعلومات الطبية المُقدمة في ويكيبيديا، في أحسن الأحوال، هي ذات طابعٍ عام ولا يمكن أن تكون بديلًا عن المشورة الطبية الاختصاصية (على سبيل المثال، طبيب مؤهل، ممرض، صيدلي، مخبري وغيرهم)".



ويكيبيديا

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وشددت ويكيبيديا، عبر موقعها ويكيبيديا أنها لا تقدم مشورة طبية، حيث تحتوي ويكيبيديا على مقالاتٍ حول موضوعات طبية متعددة، ولكن لا يوجد أي ضمان بتاتًا بأنَّ المحتوى دقيق أو تم التحقق منه.

وذكرت :"كما ليس هناك أي ضمانات إطلاقًا بأنَّ أي نص ورد أو استُشهد به في هذه المقالات يجب أن يكون حقيقيًا أو صحيحًا أو دقيقًا أو حديثًا إن الغالبية العظمى من هذه المواد قد تكون كتبت جزئيًا أو كليًا من قبل أشخاص غير مُختصين، حتى إن كان النص الذي ذُكر حول علاج ما دقيقًا فإنه قد لا ينطبق عليك أو على الأعراض الخاصة بك".

وأوضحت:"المعلومات الطبية المُقدمة في ويكيبيديا، في أحسن الأحوال، هي ذات طابعٍ عام ولا يمكن أن تكون بديلًا عن المشورة الطبية الاختصاصية على سبيل المثال، طبيب مؤهل، ممرض، صيدلي، مخبري وغيرهم). ويكيبيديا ليست طبيبًا.لا يتحمل أي شخصٍ من المساهمين أو مشغلي النظام أو المطورين أو رعاة ويكيبيديا أو أي شخص آخر له صلة بويكيبيديا، أي مسؤولية أو عواقب ناتجة عن أي محاولة لاستخدام أو اعتماد أيٍ من المعلومات الواردة في هذا الموقع".