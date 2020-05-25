شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب البيانات الشخصية لـ2.9 مليون هندى على شبكة الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجموعة من قراصنة الإنترنت بيانات شخصية لـ2.9 مليون هندى باحث عن العمل على الويب المظلم مجانًا فى أحد منتديات القرصنة، وفقًا لشركة المخابرات عبر الإنترنت Cyble، إذ كشفت الشركة مؤخرًا عن اختراق شركة Unacademy الهندية لتقنية التعليم

وقالت الشركة: "تم تسريب تفاصيل 29.1 مليون شخصية يبحث عن عمل من الهند فى شبكة الإنترنت العميقة مجانًا، وعادة ما نرى هذا النوع من التسريبات طوال الوقت، لكن هذه المرة، لفتت انتباهنا رأس الرسالة لأنها تضمنت الكثير من التفاصيل الشخصية مثل التعليم والعنوان وما إلى ذلك".

وظهرت أيضًا مجلدات باسم بعض مواقع العمل الرائدة في الهند على لقطة الشاشة التي نشرتها Cyble، لكن الشركة كانت تحقق في مصدر التسرب، وأضافت الشركة: "يبدو أنها نشأت من مُجمِّع سيرة ذاتية نظرًا للحجم الكبير والمعلومات التفصيلية، وسنقوم بتحديث هذه المقالة عند تحديد معلومات جديدة".

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وأوضحت الشركة أن الانتهاك يتضمن معلومات حساسة مثل البريد الإلكتروني والهاتف وعنوان المنزل والتأهيل وخبرة العمل وما إلى ذلك، مؤكدة أن مجرمى الإنترنت يبحثون دائمًا عن مثل هذه المعلومات الشخصية للقيام بأنشطة شائنة مختلفة مثل سرقات الهوية والخدع.

جدير بالذكر كشف تقرير لموقع ZDNet الأمريكى منذ عدة أيام أن مجموعة القرصنة ShinyHunters تبيع حوالى 73.2 مليون سجل مستخدم، يزعم المهاجمون سرقته من العديد من المواقع، ويأتى حوالى 30 مليونًا من تطبيق Zoosk للمواعدة، بينما يأتى 15 مليونا من خدمة الدردشة Chatbooks.

بينما يأتى الباقى من مجموعة متنوعة من المواقع، بما فى ذلك صحيفة Star Tribune (1 مليون) ، ومواقع الأزياء والأثاث الكورية الجنوبية (إجمالى 8 ملايين) و Chronicle of Higher Education (3 ملايين).