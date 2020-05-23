الفيسبوك تُعلن عن Facebook Shops لمساعدة الشركات على إنشاء متاجرها الإلكترونية الخاصة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الفيسبوك عن إطلاق ميزة جديدة لمساعدة الشركات على بيع منتجاتها على شبكتي الفيسبوك وإنستاجرام تُدعى Facebook Shops. تم تصميم هذه الميزة الجديدة والتي تحمل إسم ” Facebook Shops ” كما ذكرنا سابقًا لتُسهل على الشركات إنشاء المتاجر الخاصة بها والتي ستعمل على كل من الفيسبوك وإنستاجرام في آن واحد، وبشكل مجاني وبسيط. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت الفيسبوك بالقول : Advertisements تسهل Facebook Shops على الشركات إعداد متجر إلكتروني واحد يمكن للعملاء الوصول إليه على كل من الفيسبوك وإنستاجرام. إنشاء Facebook Shops هو مجاني وبسيط. يمكن للشركات إختيار المنتجات التي تريد تمييزها من كتالوجها ثم تخصيص مظهر وطابع متجرها من خلال إختيار صورة الغلاف وتشكيلة الألوان التي تعبر عن علامتها التجارية. وهذا يعني أن أي بائع، بغض النظر عن حجمه أو ميزانيته، يمكنه عرض أعماله عبر الإنترنت والتواصل مع العملاء أينما ومتى كان ذلك مناسبًا لهم.

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