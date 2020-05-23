TCL تعد بجلب تحديث Android 11 للهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة TCL في شهر أبريل الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وعرضتهما للبيع في وقت سابق من هذا الشهر. هذين هما أول هاتفين يستخدمان العلامة التجارية لشركة TCL نفسها خارج الصين لأن هذه الشركة الصينية إعتادت بيع هواتفها الذكية خارج الصين تحت العلامة التجارية Alcatel، وتحت العلامة التجارية Blackberry في السنوات الأخيرة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة TCL اليوم أنها ستقوم بجلب تحديث Android 11 إلى الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وأنها تلتزم بإصدار التحديثات الأمنية كل شهرين لهذين الهاتفين لمدة عامين على الأقل، ولكن الشركة الصينية لم تكشف لنا عن المدة التي ستستغرقها لجلب تحديث Android 11 لهذين الهاتفين. وفي حالة إذا كنتم مهتمين بالإطلاع على المواصفات التقنية لكلا الهاتفين، فسوف تجدونها أدناه :

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TCL 10 Pro

شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تدعم HDR10 قادرة على تحويل محتوى SDR إلى HDR

معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 2.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المصممة لتصوير الفيديوهات في البيئة المظلمة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

بطارية بسعة 4500mAh تدعم تكنولوجيا الشحن السريع Quick Charge 3.0

نظام Android 10

السعر : 450 دولار أمريكي

TCL 10L