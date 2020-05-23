TCL تعد بجلب تحديث Android 11 للهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L

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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة TCL في شهر أبريل الماضي بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وعرضتهما للبيع في وقت سابق من هذا الشهر. هذين هما أول هاتفين يستخدمان العلامة التجارية لشركة TCL نفسها خارج الصين لأن هذه الشركة الصينية إعتادت بيع هواتفها الذكية خارج الصين تحت العلامة التجارية Alcatel، وتحت العلامة التجارية Blackberry في السنوات الأخيرة.
أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة TCL اليوم أنها ستقوم بجلب تحديث Android 11 إلى الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L، وأنها تلتزم بإصدار التحديثات الأمنية كل شهرين لهذين الهاتفين لمدة عامين على الأقل، ولكن الشركة الصينية لم تكشف لنا عن المدة التي ستستغرقها لجلب تحديث Android 11 لهذين الهاتفين. وفي حالة إذا كنتم مهتمين بالإطلاع على المواصفات التقنية لكلا الهاتفين، فسوف تجدونها أدناه :
TCL 10 Pro
- شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تدعم HDR10 قادرة على تحويل محتوى SDR إلى HDR
- معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675
- ذاكرة عشوائية بحجم 6GB
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 2.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المصممة لتصوير الفيديوهات في البيئة المظلمة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
- مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة
- بطارية بسعة 4500mAh تدعم تكنولوجيا الشحن السريع Quick Charge 3.0
- نظام Android 10
- السعر : 450 دولار أمريكي
TCL 10L
- شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD
- معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G
- ذاكرة عشوائية بحجم 6GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل
- أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
- مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية
- بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W
- نظام Android 10
- السعر : 250 دولار أمريكي
كانت هذه تفاصيل خبر TCL تعد بجلب تحديث Android 11 للهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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