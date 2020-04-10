تسريبات جديدة تكشف لنا عن معلومات إضافية حول الهاتف Google Pixel 4a

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، رأينا مقطع فيديو يستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4a، وهو الفيديو الذي أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا الآن مع تسريب جديد يسلط المزيد من الضوء على الهاتف Google Pixel 4a، ويؤكد لنا العديد من الأشياء حوله.

التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم هيكل مصنوع من البلاستيك، وشاشة OLED بحجم 5.81 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 12.2 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 3080mAh تدعم الشحن بقوة 18W، ولكن لن يكون هناك دعم للشحن اللاسلكي.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Google Pixel 4a سيأتي كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm ورقاقة الأمان Google Titan M، ولكنه سيفتقر إلى مستشعرات Soli ووحدة المعالجة العصبية Pixel Neural Core. بغنى عن القول، فهذا الهاتف سيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

بصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Google Pixel 4a سيُكلف 399 دولار أمريكي. كان من المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2020، ولكن نظرًا إلى أنه تم إلغاء هذا الحدث، فقد أصبح من غير الواضح متى ستقوم شركة جوجل بالإعلان عن هذا الهاتف.