خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney تتخطى حاجز 50 مليون مشترك في غضون بضعة أشهر فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات +Disney لأول مرة في شهر نوفمبر من العام 2019، وفي غضون خمسة أشهر فقط، تمكنت هذه الخدمة من إستقطاب 50 مليون مشترك. هذه الخدمة متاحة حاليًا في عشرات البلدان والأسواق، بما في ذلك الهند التي أضافت بمفردها 8 ملايين إشتراك إلى المعادلة.

توسعت خدمة +Disney إلى أوروبا الغربية في الشهر الماضي، ثم شقت طريقها إلى الهند بالشراكة مع خدمة البث المحلية الشهيرة Hotstar. ومع ذلك، فإن ثمانية ملايين مشترك الذين إستقطبتهم خدمة +Disney في الهند لن يجلبوا نفس مقدار العائدات التي سيجلبها المشتركين في سوق أخر، لأن الإشتراك السنوي في الهند لا يزيد عن 20 دولار أمريكي لأغلى خطة.

على سبيل المقارنة، سيتعين على المستخدمين في أوروبا أن يدفعوا ما يُعادل 65 دولارًا أمريكيًا، بينما يتعين على المشتركين في الولايات المتحدة الأمريكية دفع 70 دولارًا سنويًا.

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تحتوي مكتبة +Disney على الكثير من الأفلام من Disney و Pixar و Marvel، فضلا عن أفلام ومسلسلات شهيرة مثل Star Wars و Net Geo. هناك أيضًا جميع المواسيم من عائلة سمبسون، على الرغم من وجود بعض القيود التي تختلف من سوق لآخر على أحدث الحلقات.

قال رئيس قسم المستهلكين والأعمال التجارية الدولية في شركة Walt Disney، السيد Keving Mayer أن التوسع سيستمر طوال العام 2020، وأن خدمة +Disney ستشق طريقها إلى المزيد من البلدان في أوروبا الغربية واليابان وأمريكا اللاتينية.