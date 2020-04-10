إطلاق Galaxy Fold 2 و Galaxy Note 20 Series لن يتأثر بتفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - أثر تفشي فيروس كورونا على جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وشركة سامسونج ليست إستثناءً. أجبر تفشي وباء كورونا الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في العديد من المجالات التقنية على إغلاق مصانعها للهواتف الذكية وإغلاق متاجرها في العديد من البلدان حول العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أجبر تفشي فيروس كورونا شركة سامسونج أيضًا على تأجيل الإنتاج الضخم للرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا التصنيع 3 نانومتر إلى العام 2022، ولكن صدر الآن تقرير جديد من كوريا الجنوبية يفيد أن شركة سامسونج لا تزال تخطط لإطلاق تشكيلة Galaxy Note 20 Series والهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2 في الموعد المحدد مسبقًا، وهذا ما يعني بأن تاريخ الإطلاق لن يتأثر بتفشي فيروس كورونا.

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تقول المصادر أن شركة سامسونج بدأت الإستعداد للإعلان عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series و Galaxy Fold 2 في شهر أغسطس المقبل كما جرت العادة دائمًا. ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة سامسونج ستستضيف حدثًا فعليًا على أرض الواقع أو ما إذا كانت ستختار عقد حدث عبر الإنترنت فقط للكشف عن هواتفها الرائدة الجديدة.

لم نحصل على أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حتى الآن بشأن حدث الإعلان عن المنتجات المذكورة آنفًا، ولكن نظرًا إلى أنه لا يوجد علاج متاح لفيروس كورونا حاليًا، فإن الوضع سيبقى ديناميكيًا مما يعني أن كل شيء وارد الحدوث في الفترة المقبلة.