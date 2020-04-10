شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يستعينون بالذكاء الاصطناعى لتحويل كورونا إلى مقطوعة موسيقية..اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) فيروس COVID-19 إلى تركيبة موسيقية هادئة ومهدئة بشكل غير متوقع تنقل الطبيعة الخادعة للفيروس وهو يغزو الخلايا البشرية، حيث بدأ المشروع من جانب الأستاذ والموسيقي ماركوس بيولر، الذي عمل مع فريق من MIT-IBM Watson AI Lab.
وأضاف: "نحتاج إلى مجهر عالي القدرة لرؤية التفاصيل المكافئة في الصورة، ولا يمكننا أبدًا رؤيتها كلها مرة واحدة."ولعل المقطوعة التي تم إنتاجها من الموسيقى المكافئة لعمل الفيروس هادئة بشكل غريب وتتعارض تمامًا مع خطورة أزمة الصحة التي أثارها الفيروس في جميع أنحاء العالم.
وهذا ينقل حقيقة أساسية حول الطبيعة الخادعة للفيروس، والتي يصفها بأنها غازي متنكر للجسم، فيمتلك الفيروس قدرة خارقة على خداع المضيف واستغلاله لتكاثره".
وتعد القدرة على سماع هذه الديناميكية كمجموعة من الأصوات بدلاً من قائمة من الكلمات والأرقام المجردة على الصفحة المطبوعة، طريقة يمكن أن تساعد في إعطاء الناس فكرة جديدة عن الفيروس وكيف يعمل.
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