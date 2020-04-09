هونر تعلن رسميًا عن هاتفي Play 4T Pro و Play 4T

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الخميس عن هاتفيها الجديدين (هونر بلاي 4تي برو) Honor Play 4T Pro، و(هونر بلاي 4تي) Honor Play 4T اللذين يشتركان في تقديم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ويقدم (هونر بلا 4تي برو) شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.3 بوصات وبدقة +FHD، وحساس بصمة تحتها، وكاميرا أمامية ضمن قطع في الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات خلفية، دقة الثانية منها 8 ميجابكسل، والثالثة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق. وداخل الهاتف، هناك معالج من نوع Kirin 810، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت. أما البطارية فهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

وتعتزم (هونر) طرح هاتف (هونر بلاي 4تي برو) في الصين بسعر يعادل 212 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 241 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

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أما هاتف (هونر بلاي تي4) فيختلف عن نسخة (برو) بأن الشاشة تأتي من نوع IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة +HD. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، ولكنها تأتي ضمن الشاشة. وعلى ظهر الهاتف هناك كاميرتان فقط، دقة الثانية منهما 2 ميجابكسل. وعلى ظهره أيضًا، يوجد حساس البصمة.

وداخل الهاتف، يحتوي معالجًا من نوع Kirin 710A مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ولكن البطارية لا تدعم تقنية الشحن السريع.

وتعتزم (هونر) طرح الهاتف اعتبارًا من 21 نيسان/ أبريل الجاري بسعر يعادل 170 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن طرح الهاتفين في الأسواق العالمية.