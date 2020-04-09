شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنع موظفيها من استخدام Zoom على أجهزة الشركة خوفا من الثغرات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع BuzzFeed أن شركة جوجل منعت الموظفين من استخدام Zoom على أجهزة كمبيوتر الشركة، إذ أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا لجميع الموظفين تنبهم بحظر استخدام تطبيق Zoom على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأخبرتهم أن التطبيق سيتوقف عن العمل هذا الأسبوع، مشيرة إلى "الثغرات الأمنية" التى يعانى منها.

وقال متحدث باسم جوجل فى بيان: "لدينا منذ فترة طويلة سياسة تمنع الموظفين باستخدام التطبيقات غير المعتمدة للعمل خارج شبكة الشركة".

وأضاف البيان: "فى الآونة الأخيرة، أبلغ فريق الأمن لدينا الموظفين الذين يستخدمون برنامج Zoom Desktop Client بأنه لن يعمل بعد الآن على أجهزة كمبيوتر الشركة لأنه لا يفى بمعايير الأمان الخاصة بنا للتطبيقات التى يستخدمها موظفينا، ويمكن للموظفين الذين كانوا يستخدمون Zoom للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء الاستمرار فى ذلك لكن من خلال متصفح الويب أو عبر الهاتف المحمول."

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وقد ارتفعت شعبية Zoom تزامنا مع إجبار الناس على العمل والاختلاط من المنزل، لكن تم تسليم الضوء على نقاط الضعف الأمنية المختلفة للخدمة مؤخرا، بما فى ذلك شكلاً جديدًا من المضايقات يُعرف باسم "Zoombombing" ، حيث يتمكن الهاكرز من الوصول إلى اجتماعات المستخدمين عبر التطبيق ويحاولون تعطيلها.

ولم تكن جوجل الشركة الأولى التى تحظر استخدام Zoom، إذ فعلت تسلا الشيء نفسه فى وقت سابق من هذا الشهر أيضًا بسبب المخاوف الأمنية، وطلبت من الموظفين الاعتماد على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية بدلاً من ذلك.