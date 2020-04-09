تكنولوجيا: Twitter ترسل تنويه للمستخدمين بمشاركة مزيد من البيانات مع المعلنين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شبكة Twitter الإجتماعية اليوم بإرسال تنبيهات للمستخدمين تشير فيها إلى مشاركة مزيد من البيانات مع المعلنين، وذلك من خلال نافذة منبثقة تظهر في حسابات المستخدمين.

قامت شركة تويتر بإزالة ميزة الخصوصية التي أتاحت للمستخدمين في السابق منع مشاركة البيانات الخاصة بهم مع المعلنين، حيث تبدأ الشبكة الإجتماعية في مشاركة هذه البيانات بشكل إفتراضي دون أن يكون للمستخدمين الإختيار بإيقاف مشاركة البيانات.

أشارت شركة تويتر إلى أن البيانات التي يتم مشاركتها مع المعلنين يتم إستخدامها لقياس مدى تفاعل المستخدمين مع الإعلانات على تويتر، كما يدعم شركة تويتر في إثبات مشاهدة المستخدمين لهذه الإعلانات، وأيضاً إثبات تفاعل المستخدمين مع الإعلانات المدفوعة، بهدف إستمرار شبكة Twitter الإجتماعية كخدمة مجانية للمستخدمين.

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من جانب أخر يتوفر للمستخدمين إختيار في الإعدادات يعرف”بمشاركة البيانات مع شركاء العمل لشركة تويتر”، والذي يتيح للمستخدمين إيقاف مشاركة البيانات، إلا أن شركة تويتر أشارت إلى أنها قامت بإزالت ميزة التحكم في “قياس إعلانات تطبيق الهاتف”، بينما سيتيح الإعداد مشاركة معلومات إهتمامك بالإعلان، وتعطيل تتبع المستخدم على شبكة الإنترنت، أيضاً لن يتم مشاركة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أيضاً أسم المستخدم.

يذكر أن شركة Twitter أكدت على أن الإجراء الجديد لا يتضمن مستخدمي الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما أكدت على أن إرسال الإخطارات للمستخدمين هو جزء من شفافية الشبكة الإجتماعية.

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