تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy A41 للأسواق العالمية بسعر 324 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري اليوم هاتف Galaxy A41 المتوسط للأسواق العالمية، والذي يتميز بتصميم Infinity-U في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر 324 دولار.

كانت شركة سامسونج قد قدمت هاتف Galaxy A41 في السوق الياباني خلال الشهر الماضي، واليوم ينطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض Full HD بلس.

أيضاً يتميز هاتف Galaxy A41 بمعالج ثماني الأنوية حيث تشير التوقعات إلى أن المعالج هو Snapdragon 675، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة OneUI 2.0.

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كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED وفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر أخير بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة في الشاشة بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

هاتف Galaxy A41 يتميز بتصميم زجاجي 3D في الجهة الخلفية، كما يضم بطارية بقدرة 3500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الشاشة، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy A41 بألوان الأسود والأبيض، والأحمر وأيضاً الأزرق Prism Crush، على أن ينطلق الهاتف للبيع في سوق ألمانيا في شهر مايو بسعر 324 دولار.

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