شركة Sony تكشف عن يد التحكم DualSense القادمة مع جهاز PlayStation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد بدأت شركة Sony العمل على جهاز ألعاب منزلي جديد منذ فترة طويلة نسبيًا يُدعى Playstation 5. حاليًا، لا أحد يعرف التصميم الذي سيأتي به هذا الجهاز، وعلى الرغم من أننا صادفنا تسريبات مختلفة، إلا أن شركة Sony لم تؤكد رسميًا صحة أي من تلك التسريبات. ومع ذلك، تقوم الشركة بتقشير الطبقات شيئًا فشيئًا، والبداية تحققت مع يد التحكم.

مع جهاز Playstation 5، يبدو أن شركة Sony تخلصت من العلامة التجارية DualShock وقررت بدلاً من ذلك إستخدام العلامة التجارية DualSense في يد التحكم الجديدة كليًا التي ستأتي مع جهاز Playstation 5. وفيما يخص التصميم، فمن الواضح أن DualSense ستكون مختلفة كثيرًا عن وحدات التحكم السابقة من شركة Sony، والتي أشعرتنا في الغالب أنها مجرد طرازات محسنة من الطرازات السابقة.

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مع DualSense إختارت شركة Sony مظهرًا أكثر إنحناءً وأناقة، والذي لا يسعنا إلا أن نشعر بأنه يؤكد بعض التسريبات السابقة المزعومة لتصميم Playstation 5. ستأتي وحدة التحكم DualSense الجديدة مع ميزات مثل ردود الفعل اللمسية التي ستسمح للاعبين بالشعور بمجموعة متنوعة من الأحاسيس أثناء اللعب، مثل شعور قيادة السيارة عبر الوحل. تتميز أزرار الكتف أيضًا بردود فعل لمسية وستوفر أحاسيس مثل الشد الذي تشعر به أثناء سحب القوس لتصويب السهم.

هناك أيضًا ميكروفون مدمج يتيح للاعبين الدردشة مع الأصدقاء دون الحاجة إلى ميكروفون خارجي. ووفقا لشركة Sony، فقد صرحت بالقول : ” هدفنا مع DualSense هو منح اللاعبين الشعور بالانتقال إلى عالم اللعبة بمجرد فتح الصندوق. نريد أن يشعر اللاعبون بأن وحدة التحكم هي امتداد لأنفسهم عندما يلعبون لدرجة أنهم ينسون أنها حتى في أيديهم “.