حملة توعية عبر 'تويتر' في السعودية حول الألعاب الإلكترونية

وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة والتي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل.

كما تركز الحملة على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



هذا وسيطرح برنامج "On ستريم" الذي يبث بشراكة مع تويتر على قناة سكاي نيوز عربية، موضوع حملة "دايما العبها صح" للنقاش، وذلك مساء الأربعاء في تمام 20:15 بتوقيت أبوظبي.

وتعليقا عن الحملة الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: "شكلت الألعاب الإلكترونية واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في السنوات الأخيرة، ومن هذا المنطلق أردنا المساهمة في معالجة القضايا المرتبطة بالحفاظ على الصحة في هذا المجتمع الرقمي".



وعليه، تعاون "تويتر" مع 6 من أبرز هواة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، هم: سعد السماري وجعفر الموسى وعمرو نصوحي ويوسف حناوي وعبدالعزيز الصميلي، وأحمد الدوسري.

وما تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعا رئيسا للمحادثات على تويتر، ففي عام 2019 سجل الموقع الاجتماعي أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20 في المئة.