شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تطرح ميزة جديدة لحماية دردشة المستخدمين على أندرويد.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق واتس آب تحديثًا جديدًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيقه على نظام تشغيل أندرويد، حيث تم رصد التحديث الجديد بواسطة WABetaInfo، وهي بوابة إلكترونية تتعقب الميزات والتغييرات القادمة لواتس آب، والتي سيتم طرحها علنًا بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيكشف التحديث الأخير، إصدار تطبيق أندرويد 2.20.117 لميزتين وهما - "حماية النسخ الاحتياطي" و "بحث متقدم"، وكلا هاتين الميزتين قيد التطوير اعتبارًا من الآن، حسب WABetaInfo.

ولعل ميزة حماية النسخ الاحتياطيProtect Backup تعني أنه سيسمح واتس آب قريبًا لمستخدميه بحماية نسخة واتس آب الاحتياطية الخاصة بهم باستخدام رمز مرور، والذي يهدف أساسًا إلى حماية النسخ الاحتياطي للدردشة التي يتم حفظها على Google Drive.

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حيث سيحتاج المستخدمين إلى إنشاء كلمة مرور مكونة من 8 أحرف على الأقل تكون مميزة، مع ملاحظة أن واتس آب يدعي أن كلمة المرور التي قام المستخدمون بتعيينها لن يتم حفظها في خوادم واتس آب أو فيس بوك، وهذا يعني أنه إذا فقدوا كلمة المرور، فلن يتمكنوا من استعادة محفوظات الدردشة الخاصة بهم من النسخة الاحتياطية.

أما فيما يتعلق بميزة Advanced Search Mode أو وضع البحث المتقدم في واتس آب فقد تم طرح هذه الميزة بالفعل لمستخدمي iPhone وهي الآن تشق طريقها إلى هواتف أندرويد أيضًا، وسيسمح "وضع البحث المتقدم" للمستخدمين بالبحث عن الصور والتسجيلات الصوتية والروابط وصور gif ومقاطع الفيديو والمستندات مباشرة من الشاشة الرئيسية.

كذلك فإن هذه النسخة من التطبيق لن تسمح بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والرسائل الصوتية التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر تلقائيًا للقضاء على الأخبار المزيفة، واعتبارًا من الآن، سيسمح التطبيق للمستخدمين بتنزيل جميع أنواع ملفات الوسائط تلقائيًا.