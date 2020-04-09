شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استخدامه لمواجهة كورونا ..كل ما تحتاج معرفته عن كمبيوتر IBM العملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدد من التقارير مؤخرا عن استخدام أسرع حاسب آلي في العالم، المعروف باسم Summit، في إيجاد علاج سريع لفيروس كورونا، حيث قيل إن الكمبيوتر نجح في إيجاد توليفة كيميائية للعلاج قد تساهم في التصدي لفيروس كورونا في حال التأكد من فاعليته.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن حاسوب Summit أجرى مئات الآلاف من المعادلات الافتراضية شملت اختبار وتقييم المركبات الكيميائية لآلاف الأدوية، حتى نجح في جمع تركيبة كيميائية قد تستخدم في صناعة دواء للفيروس، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

أشياء يجب معرفتها عن الكمبيوتر العملاق:

- يعد سامت "summit" أو "OLCF-4" هو حاسوب فائق طورته IBM ليُستخدم في مختبر أوك ردج الوطني الأمريكى، وهو يعتبر أذكى وأقوى حاسوب عملاق في العالم.

- يمتلك نحو28000 وحدة معالجة رسومات NVIDIA Volta Tensor Core.

- يعمل Summit على ضخ 200 مليون مليار من عمليات الفاصلة العائمة "200 exaFlOPS" لتطبيقات الحوسبة عالية الأداء "HPC" و 3 مليار "1018" عملية في الثانية "3 exaops" لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

- تم تصميم هذا الكمبيوتر العملاق لمعالجة التحديات التي ستحقق اختراقات جديدة أكثر من أي وقت مضى مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الاداء.

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- تمنح قدرة ساميت للجمع بين تقنيات HPC و AI للباحثين القدرة على أتمتة وتسريع ودفع التقدم في مجالات مثل الصحة والطاقة والهندسة.

-يؤدي استخدام تقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق على نطاق واسع مع Summit إلى تعزيز العديد من مجالات اقتصادنا ، بما في ذلك الرعاية الصحية وإنتاج الطاقة.

- العملية الحسابية التى يمكن لـ "Summit انجازها في ثانية واحدة، يمكن لشخص عادي إنجازها في عام كامل.

- يتم توصيل Summit بواسطة 185 ميلًا من كابلات الألياف الضوئية.

- يمكن لنظام ملفات Summit أن يخزن 250 بيتابايت من البيانات، أو ما يعادل 74 عامًا من الفيديو عالي الدقة.

- يتجاوز وزنه أكثر من 340 طنًا، بما في ذلك الخزائن ونظام الملفات والبنية التحتية، حيث يتجاوز حجمه طائرة تجارية كبيرة

- يشغل ساميت مساحة 5600 قدم مربع من المساحة الأرضية ، وهي بحجم ملعبين للتنس.

- في اختبار مبكر، حل فريق علم الجينوم مشكلة في ساعة واحدة باستخدام Summit التي ستستغرق 30 عامًا على جهاز كمبيوتر عادي.