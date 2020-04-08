سامسونج تسجل براءة إختراع لشاشة منحنية في الجوانب الأربعة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بتسجيل براءة إختراع لشاشة منحنية في الأطراف الأربعة، فهي تمتاز بإنحناء في الطرف الأيمن والأيسر وفي الطرف العلوي والسفلي، تاركة فقط الحواف في زوايا الهاتف.

تم إيداع هذه البراءة في الصين في شهر يوليو من العام الماضي وقُدمت إلى المكتب العالمي للملكية الفكرية في شهر مارس من هذا العام. من المرجح أن يظل الإطار في الزوايا حتى في التصاميم المستقبلية لأن الزوايا هي الأكثر عرضة للكسر أثناء السقوط، لهذا فهي تحتاج إلى حماية معدنية إضافية. ومع ذلك، الشاشات المنحنية تُعقد مهمة وضع المكونات المختلفة.

Advertisements

تعاون موقع LetsGoDigital مع Concept Creator لإنشاء هذه الصور الحاسوبية بناءً على براءة الإختراع. وكما تعلمون على الأرجح، فالهاتف Huawei P40 Pro الأحدث من شركة Huawei يأتي مع شاشة منحنية في الجوانب الأربعة، ولكن الجانبين العلوي والسفلي يمتازان بإنحناء طفيف. وبالنسبة للجانبين الأيسر والأيمن، فهما يمتازان بإنحناء واضح ولكنه ليس بدرجة إنحناء شاشة الهاتف Huawei Mate 30 Pro، وقررت الشركة القيام بذلك من أجل توفير مساحة أكبر للأزرار الموجودة على الجانب.





إذا أصبحت الهواتف الذكية ذات الشاشات المنحنية في الجوانب الأربعة شائعة، فقد نرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية تبدأ في التحدث عن الهواتف الخالية من الأزرار والمنافذ مرة أخرى. وإذا إستمرت في السير في هذا الطريق، فسوف يتم إستهلاك كل شيء من قبل الشاشة، بما في ذلك الواجهة الخلفية علمًا أن شركة Xiaomi حاولت فعلاً القيام بذلك.