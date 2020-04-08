شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن عن جهوده فى مكافحة فيروس كورونا.. اعرف عمل إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك عبر حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية عن الجهود التى يبذلها لمكافحة كورونا، إذ ينشر زوكربيرج بشكل مستمر أبرز الخطوات التى تتخذها مؤسسته الخيرية لمساعدة المرضى والمصابين.

وكتب زوكربيرج على صفحته: "لتوسيع اختبار Covid-19 فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، عمل مركز Chan Zuckerberg Biohub مع UCSF لتقديم اختبار مجانى لجميع إدارات الصحة العامة فى مقاطعات منطقة الخليج التسع، وتحركت هذه الفرق، إلى جانب مئات العلماء المتطوعين والطلاب الخريجين بسرعة خلال الشهر الماضى لبناء هذا المختبر الجديد، والذى يجرى الآن ما يصل إلى 2000 اختبار فى اليوم ويمكنه تحويل معظم النتائج فى غضون 24 ساعة".

وقد أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشبكة فيس بوك فى أواخر مارس الماضى أنه سيتبرع هو وزوجته "بريسيلا تشان" بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وأضاف مؤسس فيس بوك أنهم فى شراكة مع مؤسسة بيل جيتس وأخرين لتوفير وتقييم أدوية يمكن أن تكون فعالة فى منع وعلاج فيروس كورونا".

Advertisements

كما طرح فيس بوك أمس أدوات جديدة تستخدم بيانات الموقع المجهولة التى تم جمعها من المستخدمين لمعرفة ما إذا كان الناس يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعى المصممة لوقف انتشار فيروس كورونا -19 التاجى، كما تتضمن هذه الأدوات تطوير خرائط للوقاية من الأمراض، والتى توضح كيف يتحرك الناس، إذ يأمل فيس بوك أن يتم استخدام هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع المعلومات الأخرى التى يجمعها مسؤولو الصحة العامة للمساعدة فى تحديد المناطق التى من المحتمل أن تحدث فيها حالات تفشى COVID-19.