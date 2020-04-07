تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق نموذج بسعر منخفض من هاتف Galaxy Fold 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع SamMobile في تقرير جديد اليوم على خطط سامسونج لإطلاق نموذج من هاتف Galaxy Fold 2 المرتقب بسعر منخفض، على أن يتميز هذا النموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

جاء الإصدار الأول من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold بنموذج واحد فقط للأسواق والذي تميز بسعة تخزين 512 جيجا بايت، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن العملاق الكوري ستقدم اثنان من النماذج من هاتف Galaxy Fold 2 هذا العام.

ينطلق هاتف Galaxy Fold 2 خلال الفترة القادمة بنموذج رقم SM-F916 بسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج المميز برقم SM-F91x بسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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وتؤكد التوقعات على أن السعة التخزينية الأقل في أحد نماذج هاتف Galaxy Fold 2، سيتيح لشركة سامسونج دعم المستخدمين بإختيار جديد من الهاتف بمستوى تسعير منخفض.

يذكر أن شركة سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Fold للأسواق بسعر 1980 دولار، إلا أن التسريبات لم تحدد السعر الذي ينطلق به النموذج الرئيسي من هاتف Galaxy Fold 2 خلال الفترة القادمة.

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