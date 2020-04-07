أول تلفاز OLED من Huawei قادم قريبًا، وسيضم شاشة بحجم 65 إنش و14 مكبر للصوت تحتها

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بالتشويق لقدوم تلفاز ذكي جديد وملأت الملصقات التشويقية الأخيرة العديد من الفراغات. في البداية، لقد إتضح أن هذا التلفاز الذكي والذي يحمل إسم Huawei Smart TV X65 سيضم شاشة OLED بحجم 65 إنش مما يجله أول تلفزيون OLED من الشركة الصينية.

هذا التلفاز الذكي الجديد القادم من شركة Huawei والذي سيحمل كما قلنا سابقًا إسم Huawei Smart TV X65 سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 24 ميغابكسل فوق الشاشة. سيكون هناك مستشعر محيطي سيتم إستخدامه لضبط صورة الشاشة للحصول على ألوان طبيعية أكثر. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التلفاز الذكي الأحدث من شركة Huawei سيعمل بنظام HongMeng OS التابع لشركة Huawei نفسها.

أشار الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu إلى أن هذا التلفاز الذكي الجديد سيدعم وسيلة جديدة للتحكم، ويتكهن البعض بأن هذا يعني التحكم في التلفاز بإستخدام الإيماءات على غرار ما تتمتع به هواتف Huawei P40 Series. قد يدعم حتى إمكانية التتبع بإستخدام العين.

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سيحتوي التلفزيون على 14 مكبر للصوت تحت الشاشة. ستُشعرك عملية المعايرة بالمشهد الصوتي في غرفتك وإنشاء تجربة صوتية محيطية ملائمة. عمومًا، من المتوقع أن تكشف شركة Huawei عن هذا التلفاز الجديد بالكامل يوم غد الأربعاء، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك السعر وموعد الإطلاق.