الهاتف Nokia 9.3 PureView يتعرض للتأجيل مرة أخرى، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه في كل مرة تظهر إشاعة جديدة حول خليفة الهاتف Nokia 9 PureView، فإنها تكون في الغالب متعلقة بتأجيل وصول الهاتف. الإشاعة الجديدة التي وردتنا اليوم لا تختلف عن تلك الشائعات السابقة، فهي الأخرى تشير إلى أن شركة HMD Global Oy قررت تأجيل إطلاق خليفة الهاتف Nokia 9 PureView إلى النصف الثاني من هذا العام.

لقد سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتف Nokia 9.3 PureView الجديد لدرجة أنه كان من المفترض في الأصل أن يحمل إسم Nokia 9.1، ولكن تردد في وقت لاحق أنه سيحمل إسم Nokia 9.2، والآن قد نرى هذا الهاتف يصل إلى السوق تحت إسم Nokia 9.3 PureView نظرًا لأن شركة HMD Global Oy قامت فعلاً بتغيير إسم Nokia 5.2 إلى Nokia 5.3 للحفاظ على تزامن الأسماء.

سبب هذا التأخير ليس مفاجئًا، فقد أثر تفشي فيروس كورونا على سلسلة التوريد الخاصة بشركة HMD Global Oy بشكل سيء، لذلك تم تأجيل الإطلاق إلى النصف الثاني من هذا العام.

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ينبغي على الهاتف الرائد الجديد لشركة HMD Global Oy الوصول في منتصف النصف الثاني من هذا العام أو في أواخره، وربما قد يستخدم المعالج Snapdragon 865 بعدما تسبب التبديل من Snapdragon 855 في إحدى التأخيرات السابقة.

على الرغم من إسمه، فقد تردد أن الهاتف Nokia 9.3 PureView سينتقل لإستخدام نظام الكاميرا التقليدي بدلاً من نظام Light المبتكر. وعلاوة على ذلك، قد يأتي هذا الهاتف كذلك مع كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة، ولكن لم يتم التحقق من صحة هذه المعلومة الأخيرة حتى الآن، لذلك يُرجى التعامل معها بأقل قدر من الحماسة.