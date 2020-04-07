الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y50 مع تصميم عصري وأربع كاميرات في الخلف

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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Vivo Y50، ويمتاز بتصميم عصري ومتقدم.
الهاتف Vivo Y50 الجديد يضم شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز . وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم كذلك كاميرًا أمامية في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.
الهاتف Vivo Y50 الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10، ويضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.
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