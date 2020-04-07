الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro في اليوم 15 من شهر أبريل الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد كلا الهاتفين يحصلان على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة لكلا الهاتفين.

وبالنسبة للهاتف Honor 30، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية المذكورة آنفًا أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك اليوم أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن هذا الهاتف سيضم أربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 50 ميغابكسل في حين ستمتاز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

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هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكن من المفترض أن تظهر المزيد من التفاصيل حول هذين الجهازين بما في ذلك صورهما في الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حدث الإعلان الرسمي.