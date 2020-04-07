جوجل تطلق مركزًا لأخبار فيروس كورونا

أطلقت شركة جوجل مركزًا لأخبار فيروس كورونا المستجد ضمن خدمة أخبار جوجل (Google News) لمساعدة الأشخاص على تحديث معلومات الفيروس من مصادر موثوقة، وقالت الشركة: “سنستمر في العمل على تسليط الضوء على الأخبار العالية الجودة وذات الصلة حول الفيروس للأشخاص حول العالم خلال الأسابيع المقبلة”.

وبالرغم من أنه لا يوجد نقص في تغطية أخبار فيروس كورونا المستجد، لكن عملاقة البحث تريد الحفاظ على تغطية موثوقة في مكان واحد، بحيث ينظم المركز الأخبار الواردة من مصادر عالمية ومحلية موثوقة لمساعدة القراء في الوصول إلى أحدث الإرشادات المتعلقة بالفيروس.

ويمكن تحديد المناطق التي يريد المستخدم تحديث معلوماتها بشكل خاص، كما يمكن للمركز أن يسلط الضوء على القصص حسب المواضيع مثل الاقتصاد والصحة والسفر، ويجلب الأخبار المحلية الأكثر صلة بالمستخدم، من ضمنها التغريدات المنشورة من السلطات المحلية.

ويجلب المركز أحدث الإرشادات المتعلقة بالوقاية والأعراض والعلاج من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومصادر موثوقة أخرى، وتقول جوجل إنها تعمل أيضًا على ميزة مخصصة للتحقق من الحقائق لإزالة المعلومات الخاطئة المحيطة بالفيروس، لكنها لا تزال تجرب كيفية تنفيذ هذه الميزة.

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وتتخذ الشركة خطوات إضافية لضمان أن تكون أحدث الموارد الموثوقة في المقدمة عندما يبحث الأشخاص عن الفيروس، ووسعت تغطيتها الإخبارية حول الفيروس ضمن مساعد الذكي الصوتي لتوفير أحدث التحديثات بمزيد من اللغات.

ويمكنك أن تسأل المساعد الصوتي (Google Assistant) “ما آخر الأخبار عن فيروس كورونا؟” من أجل الحصول على تحديثات سريعة وسهلة في الوقت المناسب من موفري الأخبار ذات الصلة، وهذه التجربة متاحة عالميًا على الأجهزة المحمولة وبأكثر من 10 لغات على مكبرات الصوت المنزلية الذكية والشاشات الذكية.

كما تعمل الشركة على تحديث تطبيقها للبودكاست (Google Podcasts) لكي يتضمن مكانًا مخصصًا بعدة لغات لفيروس كورونا، ويتوفر مركز أخبار فيروس كورونا المستجد عبر (آي أو إس) iOS وأندرويد والويب في أكثر من 20 دولة، ومن المفترض أن يصل إلى المزيد من الأماكن في الأسابيع القادمة، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط.