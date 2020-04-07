نظام iOS 14 سيجلب معه ميزات أكثر قوة لإدارة كلمات المرور

فاطمة أيت طالب - دبي - يأتي نظام iOS من آبل في الأساس مع مدير لكلمات المرور. مدير كلمات المرور هذا يُعرف بإسم iCloud Keychain، وهو يُساعد المستخدمين في الأساس على تذكر كلمات المرور الخاصة بهم لمواقع الويب والتطبيقات التي تتطلب تسجيل الدخول. ومع ذلك، فهو عادي إلى حد ما، ولكن إذا كنت تريد ميزات أكثر تقدمًا، فقد تحتاج إلى اللجوء إلى إستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة للأطراف الثالثة.

ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد من موقع 9to5Mac، فيبدو أنه تم إكتشاف أدلة جديدة في نظام iOS 14 تفيد أن شركة آبل تعمل على تحسين مدير كلمات المرور iCloud Keychain لمنحه أدوات أكثر قوة لإدارة كلمات المرور وجعله أكثر فائدة وربما السماح له بالتنافس بشكل أفضل مع تطبيقات الطرف الثالث.

ووفقا لما تم إكتشافه، فيبدو أن بعض الميزات الجديدة المحتملة القادمة إلى iCloud Keychain تتضمن القدرة على إكتشاف ما إذا كنت قد إستخدمت بالفعل كلمة مرور تستخدمها لموقع ويب في موقع آخر. نظرًا لأن إستخدام نفس كلمة المرور فكرة سيئة، فقد تكون هذه الميزة مفيدة للغاية.

التعليمات البرمجية في نظام iOS 14 تشير أيضًا إلى أنه قد تكون هناك طريقة لحفظ كلمات المرور على مرحلتين، مما يجعل عملية تسجيل الدخول أسرع بكثير بينما تكون أيضًا أكثر أمانًا. نظرًا لأن تطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة للأطراف الثالثة تتطلب الإشتراك للوصول إلى ميزات أكثر تقدمًا، فإن إمتلاك بعض هذه الميزات كجزء من نظام iOS و MacOS نفسه سيكون بلا شك ميزة مرحب بها لأولئك الذين لا يريدون الدفع.