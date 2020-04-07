شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف عمل ميزة SameSite مؤقتا بمتصفح كروم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة جوجل إزالة الإعدادات التى فرضتها بميزة SameSite الخاصة بتتبع سجل المتصفح "الكوكيز" على جوجل كروم، حيث أرجعت الشركة هذه الخطوة لرغبتها فى توفير اتصال ثابت ومستقر في ظل أزمة تفشي كورونا.

حيث سبق وأن أطلقت جوجل الميزة مع نسخة كروم 80 فى فبراير الماضي، والتى كانت تهدف لعدم السماح للمواقع التى يزورها المستخدم بالوصول لملفات الارتباط الضرورية "الكوكيز"، إلا بموافقة المستخدم نفسه، وذلك لتوفير مزيد من الخصوصية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فنصت السياسة الجديدة في ميزة SameSite على تغيير طريقة التعامل مع ملفات الارتباط "الكوكيز" في متصفح جوجل كروم حيث لم يعد يقبل المتصفح الكوكيز بالإعدادات الافتراضية لجهات الطرف الثالث، وهو ما يعني أنه يجب إعطاء حق الوصول لملفات تعريف الارتباط وتتبع سجل التصفح بموافقة صريحة من المستخدم نفسه.

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وقد أشارت جوجل إلى أن الغرض من تفعيل هذه الميزة هو توفير أمان وخصوصية أكبر للمستخدمين، وذلك من خلال تحديد الملفات التي يمكن الوصول إليها من قبل مواقع الطرف الثالث وإزالة تلك التي من المفترض أن يتم حجبها من ضمن البيانات التي يتم جمعها في هذه العملية.

فيما قالت شركة جوجل في منشور على مدونتها الرسمية أن تأجيلها عمل الميزة يأتي لضمان الاستقرار في الاتصال ووصول المستخدم لخدمات رئيسية كالمواقع الحكومية والصحية والبنوك والمتاجر بحيث أن بعضها لم يقم بإجراء التحديث اللازمة للتماشى مع الميزة بعد.